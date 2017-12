München - Die Stadt wehrt sich in der Nockherberg-Debatte gegen den Vorwurf, sie tue nicht genug gegen die Mietpreisexplosion in München. Im AZ-Interview hatte Linken-Stadträtin Brigitte Wolf der Stadt vorgeworfen, sie tue viel zu wenig und sei selbst schuld an den teils extremen Immobilienpreisen am Nockherberg. Wie berichtet, hatte außerdem der Chef der Bayerischen Hausbau, Jürgen Büllesbach, in der "SZ" kritisiert, Hamburg habe zum Beispiel sozialere Vorgaben für Neubaugebiete.