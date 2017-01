Im Freistaat wurden von Dienstag bis Freitag 64 Menschen zu Angehörigen der SPD. "Das sind so viele wie sonst in drei Wochen", sagt Pressesprecher Ino Kohlmann. In den anderen Bundesländern sei die Lage ähnlich. In Nordrhein-Westfalen füllten im selben Zeitraum 160 Menschen ein Online-Beitrittsformular aus, in Baden-Württemberg waren es 72 und in Hessen 70.