München - Seit dem späten Freitagabend ist Cathy Lugner (26) zurück aus dem TV-Container. Die Ehefrau des österreichischen Baulöwen Richard "Mörtel" Lugner (83) wurde bei "Promi Big Brother" Zweite und in Köln von ihren Geschwistern in Freiheit empfangen. Ehemann Mörtel war überraschend nicht vor Ort. Am Samstag verschlug es sie dann nach München. "Ein kleiner Abstecher in München mit lieben Menschen", schrieb sie auf ihrem Facebook-Account zu einem Foto von sich, Patricia Blanco und Professor Werner Mang auf dem Oktoberfest 2016.