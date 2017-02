Mit weißem Kleid im Luftzug Daisy Lowe: Ihr Marilyn-Monroe-Moment in London

Das britische Model Daisy Lowe (28) sorgte bei der Maybelline Bring on the Night Party am Wochenende in London im doppelten Sinn für einen Hingucker. In ihrem weißen Trägerkleidchen aus der Versus Versace Herbstkollektion 2017 präsentierte die dunkelhaarige Schönheit nicht nur ein sexy Dekolleté und dank der hohen Beinschlitze auch viel Haut: Sie sorgte außerdem für große Heiterkeit, nachdem ein Windstoß den Rockteil in die Luft wirbelte - und für ihren ganz persönlichen Marilyn-Monroe-Moment.