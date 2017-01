Mit Twitter-Statement Kritik an Gender Pay Gap: Ashton Kutcher lobt Natalie Portman

Lücke nirgendwo so extrem wie in der Filmindustrie

Portman zufolge ist diese Lücke nirgendwo so schlimm wie in der Filmindustrie: "In den meisten Berufen verdienen Frauen 80 Prozent von dem, was Männer verdienen. In Hollywood sind es 30 Prozent." In der Komödie "Freundschaft Plus" spielten Portman und Kutcher 2011 zwei Freunde, die versuchen, eine Sex-Beziehung zu führen. Ein Film, zwei gleichwertige Hauptrollen - bei der Bezahlung gab es trotzdem einen himmelweiten Unterschied.