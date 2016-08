Mord war gar nie ihr Hobby - Angela Lansbury brauchte immer nur das Geld. Die Schauspielerin nahm das Engagement in der US-Fernsehserie aus rein rationalen Gründen an.

Für die meisten Fernsehzuschauer wird Angela Lansbury (90) immer die Freizeit-Detektivin Jessica Fletcher bleiben. Zwischen 1984 und 1996 spielte die heute 90-Jährige die Hauptrolle in der beliebten US-Serie "Mord ist ihr Hobby" , doch nicht wegen der Liebe zu Kriminalfällen, sondern aus einem ganz banalen Grund. Dem "Mirror" erzählte die Schauspielerin nun: "Ich habe es für das Geld gemacht". In jeder Theaterkarriere kommt der Punkt, an dem man sich selbst eingestehen muss 'Ich kann mit Theater kein Geld mehr machen'. Die Fernsehserie war also eine sehr konkrete Entscheidung".