Mit "The Ranch" auf Netflix Sam Elliott: "Ich verdanke meiner Stimme alles"

Der Mann ist eine Legende in den USA. Oder besser: Seine Stimme ist das, was Sam Elliott (72, "Haben Sie das von den Morgans gehört?" ) zum Superstar gemacht hat. Der Amerikaner mit dem dichten silbernen Haar und dem Cowboy-Schnauzer hat einen Bariton, der perfekt in einen Saloon in einen alten Western passt. Und genau diese Stimme hat dem heute 72-Jährigen eine - wie er im Gespräch mit spot on news selbst erklärt - "unglaubliche Karriere in Hollywood ermöglicht". (In den 70er Jahren war Sam Elliott in "Kobra, übernehmen Sie" zu sehen. Holen Sie sich die Kultserie hier auf DVD)