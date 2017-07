In Nürnberg hat Zrelak in seinem Landsmann Marek Mintal, ehemals Torschützenkönig in der 1. und 2. Bundesliga, einen prominenten Vorgänger und Ansprechpartner. Zrelak verpasste im Juni mit der Junioren-Nationalmannschaft bei der U21-EM in Polen als Zweiter der Gruppe A die Qualifikation für das Halbfinale nur knapp. Im November 2013 hatte er als 19-Jähriger in der A-Nationalmannschaft debütiert.