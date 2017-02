Sonntag: In mäßig temperierter Luft viele Wolken. Am Vormittag ziehen unterschiedlich dichte Wolken vorüber, ab und an scheint die Sonne. Am Nachmittag gerät Sonnenschein bei starker Bewölkung ins Hintertreffen, und die Temperaturen steigen am Tage auf 8 Grad. Nachts gehen die Werte dann auf 1 Grad zurück. Der Wind säuselt nur leicht aus südöstlichen Richtungen.

Montag: Am Vormittag ergeben sich bei bedecktem Himmel kaum Wolkenlücken. Am Nachmittag ist es wolkenreich. Die Höchsttemperaturen betragen 7 Grad, die Tiefstwerte der kommenden Nacht -1 Grad. Der Wind weht nur schwach aus Nordwest.

Dienstag: Am Vormittag gibt es ein Nebeneinander von Sonnenschein und Wolken. Am Nachmittag dominieren Wolken, die Sonne befindet sich auf dem Rückzug, und die Temperaturen klettern am Tage auf 8 Grad. Nachts sinken die Werte dann auf 0 Grad. Der Wind weht leicht aus südwestlichen Richtungen.

Wie sich das Wetter weiter entwickelt, ist noch nicht absehbar. Einen Trend jedenfalls, wie ihn das Murmeltier in den USA prophezeit hat, möchten die Meteorologen nicht ausmachen. Wenn sich die Kaltluft, die derzeit über Russland liegt, allerdings weiter nach Westen ausbreitet, dürfte es auch bei uns Ende Februar nochmal empfindlich kalt werden.