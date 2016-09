Am Mittwoch ist Andreas Gabalier zum ersten "Volks-Rock'n'Roller" bei "MTV Unplugged" geworden. Bis die Sendung ausgestrahlt wird, dauert es allerdings noch einige Wochen.

Eigentlich war Andreas Gabalier (31, "Mountain Man") am Mittwoch nur in Wien zu Gast - und trotzdem hat der "Volks-Rock'n'Roller" an jenem Abend Terrain betreten, das nie zuvor ein volkstümlich angehauchter Musiker betreten hat - und auch kein Österreicher: Das der traditionsreichen Rock- und Pop-Institution "MTV Unplugged" nämlich. Zusammen mit einem fünfzigköpfigen Orchester und den Gästen Xavier Naidoo, Max Giesinger und Gregor Meyle spielte der Alpin-Musiker im Wiener Odeon sein Set für die Aufzeichnung.