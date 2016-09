Lange Zeit war es still geworden um Hollywood-Star Katherine Heigl (37), doch jetzt kommt die ehemalige "Grey's Anatomy"-Darstellerin mit einer neuen TV-Serie ins US-Fernsehen zurück. In dem Juristen-Drama "Doubt", spielt die 37-Jährige eine Anwältin, die die Balance zwischen ihrem Privatleben und ihrem Beruf finden muss. Der Nachrichtenagentur spot on news verriet Heigl, - die zweifache Adoptiv-Mutter ist derzeit schwanger mit ihrem ersten eigenen Kind - was sie dazu bewegte, sich erneut an einem Fernseh-Format zu versuchen.