Mit Michelle Hunziker und Jorge González "Superpets": Christoph Maria Herbst in der Jury

Von "Stromberg" zu den "Superpets": Christoph Maria Herbst (51) hat einen neuen Job an Land gezogen. Der Schauspieler wird Juror in der Sat.1-Show "Superpets - Die talentiertesten Tiere der Welt", wie der Sender am Mittwoch bekannt gab. Das Format kehrt 2017 mit einer neuen Staffel zurück. Doch Herbst ist nicht der einzige, der sich auf einen freien Platz neben Stamm-Jurorin Michelle Hunziker (40) setzen darf: Auch "Let's Dance"-Juror Jorge González (49) begibt sich in diesem Jahr zur Abwechslung auf die Suche nach tierischen Talenten.