Mit Menschlichkeitspreis geehrt Rihanna will an die Harvard Uni

Als Sängerin feiert Rihanna ("Anti" ) Mega-Erfolge. Doch jetzt überrascht die 29-Jährige mit einem neuen Karriere-Wunsch: Sie will an der Elite-Uni Harvard studieren. Zumindest deutete sie diese Möglichkeit an, als sie am Dienstag die renommierte US-Universität besuchte. Eigentlich sollte sie dort nur einen Preis für ihr humanitäres Engagement entgegennehmen. Doch laut des Magazins "Page Six" der "New York Post" erklärte sie in ihrer Dankesrede: "Ich wünschte, ich hätte eine College-Ausbildung. Gerade heute. [...] Es stimmt, vielleicht komme ich hierhin zurück."