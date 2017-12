Mit Maschinenpistole Polizist schießt aus Versehen nahe Weihnachtsmarkt

Technischer Defekt oder Bedienfehler?

Auf den Weihnachtsmärkten vieler Städte in Deutschland wurden die Sicherheitsvorkehrungen nochmals verschärft, nachdem es vor einem Jahr zu dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz gekommen war. Am 19. Dezember 2016 war der Attentäter Anis Amri mit einem entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren. Er tötete 12 Menschen und verletzte mehr als 70 weitere.