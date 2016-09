Am Sonntag steigt im Erich Greipl Stadion ein Fußballspiel mit vielen Münchner Schauspielern wie Friedrich Mücke, Martin Gruber und Markus Brandl.

Promis kicken für den guten Zweck – Kick for Kids. Sie spielen für an Knochenkrebs erkrankte Kinder. Auch das Rahmenprogramm verspricht am Sonntag (ab 12 Uhr) viel Spaß. Von Hüpfburg, Kinder schminken, Autogrammstunde, Live Musik von der „Isar Mafia“ bis zu Comedy mit Andreas Hartmann, ist alles dabei.