Regierung setzt Abschiebungen nach Afghanistan aus

Indessen wurde bekannt, dass die Bundesregierung Abschiebungen nach Afghanistan bis auf wenige Ausnahmen aussetzen. Grund ist der schwere Terroranschlag in Kabul am Mittwochmorgen. Diese vorläufige Regelung kündigte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag in Berlin nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder an. Das Auswärtige Amt werde zunächst eine Neubewertung der Sicherheitslage vorlegen, sagte Merkel. Bis diese fertig sei und die deutsche Botschaft in Kabul wieder voll funktionsfähig sei, solle es keine regulären Abschiebungen geben. Ausgenommen seien Straftäter und "Gefährder" - also Menschen, denen die Sicherheitsbehörden einen Terrorakt zutrauen.

Lesen Sie auch: Fall Asef N. - OB Reiter übt scharfe Kritik