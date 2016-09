Netzwerken zum Oktoberfest - das Gründer-Festival Bits & Pretzels geht am Sonntag in die nächste Runde. Die Organisatoren freuen sich auf Tausende Gäste und zwei Megastars, die selbst Geld in junge Unternehmen stecken.

München - München wird an von diesem Sonntag an wieder zum Treffpunkt für die deutsche und internationale StartUp-Szene. Zur dreitägigen Veranstaltung Bits & Pretzels werden rund 5000 Teilnehmer erwartet und damit erneut deutlich mehr als im Vorjahr. Für das Event konnten die Organisatoren Bernd Storm, Andreas Bruckschlögl und Felix Haas in diesem Jahr zwei echte Superstars gewinnen: Der US-Schauspieler und Oscar-Preisträger Kevin Spacey ("American Beauty", "House of Cards") wird die Veranstaltung am Sonntag (25. September) eröffnen. Am Montag folgt dann der Auftritt von Unternehmer, Milliardär und Abenteurer Sir Richard Branson. Sowohl der Amerikaner als auch der Brite investieren selbst in Start-ups.