Mit "illner intensiv" Zur Bundestagswahl gibt es täglich Maybrit Illner

Am 13. Juli verabschiedet sich die Sendung "maybrit illner" erst mal in eine fünfwöchige Sommerpause - bis zum 24. August, dann meldet sich Illner zurück. Laut ZDF darf sich ihr Polittalk im ersten Halbjahr 2017 über gute Zahlen freuen. Die Show ist demnach so erfolgreich wie noch nie: Im Schnitt erreichte die Sendung in den Monaten Januar bis Juni 2017 2,92 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,7 Prozent.