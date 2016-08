Wie viele Promis hat auch Amy Schumer (34, "Dating Queen" ) am "Throwback Thursday" wieder ein Bild aus der Vergangenheit mit ihren Fans geteilt. Zu sehen ist die Entertainerin als Baby mit ihrer Mutter Sandra. Dass sie Wilbur aus der Kindergeschichte "Wilbur und Charlotte" ähnlich schaut, sehen die meisten ihrer Fans anders, wie aus den Kommentaren zu dem Bild zu entnehmen ist. Schumer und ihre Mutter hatten nicht immer das beste Verhältnis, verrät die Schauspielerin auch in ihrem neuen Buch "The Girl With The Lower Back Tattoo".