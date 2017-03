Gerber äußerte sich am Montag allerdings noch nicht zum mutmaßlichen Kindersegen. Das Model arbeitet derzeit als Moderatorin bei der Computer-Messe CeBit und freute sich am Montagabend auf ihrer Facebookseite nur über einen erfolgreichen Arbeitstag. Die Fans gratulierten in den Kommentaren allerdings schon zuhauf. Auch wenn es Gerber - die auch für den Sender Sport 1 moderiert - bislang bestens gelungen ist, eine etwaige Babykugel zu kaschieren.