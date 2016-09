Schauspielerin Veronica Ferres (51, "Die Frau vom Checkpoint Charlie" ) wirbt derzeit beim Filmfest in Toronto, Kanada, für ihren Thriller "Salt and Fire" von Regisseur Werner Herzog (74), der am 6. Dezember auch in den deutschen Kinos startet. Unterdessen startet am heutigen Samstag in ihrer Wahlheimat München das größte Volksfest der Welt. Wie die bekannte Künstlerin es schafft, unerkannt über die Wiesn zu schlendern, hat Veronica Ferres im Interview mit spot on news verraten.