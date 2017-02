Mit den unbezwingbaren Löwen Neulöwe Boya und Kamerun gewinnen Afrika Cup

"Ich bin seit 29 Jahren Trainer, und hatte noch nie ein Team wie dieses. Das ist ein Team mit 23 Freunden", sagte Kameruns Trainer Hugo Broos. Das Siegtor schoss Stürmer Vincent Aboubakar von Besiktas Istanbul in der 88. Minute. Arsenal-Profi Mohamed Elneny hatte die Ägypter in der 22. Minute in Führung gebracht. Nicolas N'Koulou (Olympique Lyon) erzielte in der 59. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich.