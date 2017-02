Mit dem Umzugswagen Auch das noch! Mischa Barton verursacht Autounfall

In einem Video, das auf der US-Klatschseite TMZ veröffentlicht wurde, ist Bartons Stimme zu hören: "Oh mein Gott, es sieht so aus, als würde das ganze Ding gleich zusammenbrechen! Alles, was ich besitze, ist in diesem Umzugswagen! Was machen wir denn jetzt?". In einer anderen Sequenz sind Polizeibeamte zu hören, die sich nach Ihrem Gesundheitszustand erkundigen.