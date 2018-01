Christian Gytkjaer stürmt in Polen

Doch das ging gründlich schief. Die Löwen spielen mittlerweile in der Regionalliga Bayern. Pereira trainiert in China. Und Gytkjaer? Stürmt in Polen für Lech Posen. Die kolportiert 2,25 Millionen Euro, die Sechzig für ihn zahlte - futsch! In einem Interview sprach der vermeintliche Dänen-Bomber nun über seine Zeit in Giesing.