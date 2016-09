Die Eltern haben eines der beliebtesten Fahrgeschäfte am Oktoberfest – den Skater. Gute Freunde und seit Jahrzehnten Kollegen von den Kaisers sind die Goetzkes, deren Skyfall in den weiß-blauen Himmel ragt. Hier geht’s derzeit besonders betriebsam zu, denn jeder Schausteller will die kleine Grace besuchen, die kurz vor der Wiesn geboren wurde. Beim Geisterbahn-Edi und seiner Tochter trifft man sich auf einen Kaffee und lässt sich die Familienbanden der Wiesn erklären.

Kaffee und Kuchen statt Blut und Monster

Edi Eckl hat mit seiner Tochter in Sichtweite zu seinem Sohn und seinem Bruder ein Café eröffnet. Wenn der 68-Jährige in seinem pinken Kaffeetreff steht und er die Geschichte erzählt, wie er vor über 40 Jahren auf die Wiesn gekommen ist, bekommt der Cappuccino trinkende und Petit Fours essende Wiesnbesucher eine Ahnung davon, was für ein Haudegen der Edi ist: Weil er mit seiner Geisterbahn unbedingt auf die Wiesn wollte, schlug er der Stadt vor, seine Geisterbahn zum Ende des Zentral-Landwirtschaftsfestes, das fünf Tage vor der Wiesn endete, im Eingang vom ZLF aufzubauen. In nur einer Nacht.