Mit "Boston" im Kino John Goodman: "Fühle mich nicht wie ein Star"

Dabei hat der mittlerweile 64-jährige Schauspieler in den letzten 30 Jahren eine recht beeindruckende Karriere hingelegt. Goodman war in mehr als 70 Filmen zu sehen, und taucht jetzt erneut in einem mit Spannung erwarteten Streifen auf. In dem Film "Boston", darin geht es um die Terrorattacke auf den Bostoner Marathon 2013, spielt Goodman den Police Commissioner Ed Davis. In den deutschen Kinos läuft der Streifen seit dem 23. Februar.