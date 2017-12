Mit Blick auf Marienplatz & Alten Peter Neues Luxushotel "Beyond by Geisel" ist eröffnet

Ein großes Strahlen also, auch bei der Eröffnung am Freitag: Sei es bei den stolzen Geisel-Brüdern, den Sterne-Köchen Tohru Nakamura und Martin Fauster (die Schmackhaftes aus Seezunge, Saibling oder Ochsenbackerl zauberten), bei Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann ("Respekt, was die drei Brüder auf die Beine gestellt haben"), beim Vermieter (Bayerische Hausbau), den Nachbarn im Hugendubel-Haus Karl-Heinz Wildmoser (Wildmosers am Marienplatz) und Peter Schmalz (Vorsitzender Presseclub) – oder beim Anrainer gegenüber im Rathaus: "Manchmal ist so ein Perspektivwechsel ganz hilfreich", sinnierte Bürgermeister Josef Schmid, um sich umzudrehen – und zu schwärmen: "Was für ein Ausblick!"