Mit Blake und den Kindern Das ist Gwen Stefanis süßeste Weihnachtstradition

"Ich kann mich an meine Oma mütterlicherseits erinnern", schwelgte die Sängerin in Erinnerungen. "Sie war rothaarig, eine Irin. [...] Sie hat mit uns diese Lebkuchendörfer gebaut. Sie hat damit angefangen und dann war da schon die Kirche und jeder von uns hatte sein eigenes Lebkuchenhaus - und an Weihnachten nahmen wir es mit nach Hause und aßen es auf." Diese Erfahrung sei absolut großartig für sie gewesen. In diesem Jahr wolle sie das Ganze mit ihren Kindern Kingston (11), Zuma (9) und Apollo (3) versuchen - und natürlich soll auch ihr Lebenspartner Blake Shelton (41) dabei sein. (Hier können Sie "You Make It Feel Like Christmas" von Gwen Stefani streamen, herunterladen oder auf CD und Vinyl bestellen)