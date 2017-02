Mit Bildern der Verdächtigen Kim Kardashian: Fotos vom Paris-Raub aufgetaucht

Fast fünf Monate ist es her, als Kim Kardashian (36) Opfer eines Raubüberfalls in Paris wurde. Jetzt wurden erstmals Fotos des Tatorts veröffentlicht. Die Bilder, die dem französischen Nachrichtensender "TF1" vorliegen, zeigen das Schlaf- sowie das angrenzende Badezimmer des "No Adress Hotel", in dem der amerikanische Reality-Star am 3. Oktober ausgeraubt wurde.