Mit Beruhigungsmitteln willenlos gemacht Mehrfache Vergewaltigungen: Haft für Rettungsassistenten

Nach Überzeugung des Landgerichts in Nürnberg hat der 41 Jahre alte Mann sich zwischen 2009 und 2016 an 23 Frauen vergangen. In sieben Fällen ging es um schwere Vergewaltigung und in zehn weiteren Fällen um schweren sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger Personen, wie der Vorsitzende Richter nach Angaben eines Justizsprechers am Montag in seiner Urteilsbegründung sagte.