Mit "Beck is back" im TV Julia Dietze: Bei dieser "perversen Köstlichkeit" wird sie schwach

Julia Dietze: Das Wichtigste, was ich für mein Aussehen tue, ist mich mit Menschen zu umgeben, die mich glücklich machen. Das lässt einen von innen heraus strahlen. Deswegen achte ich darauf, mich in allen Bereichen in meinem Leben mit tollen, inspirierenden und positiv denkenden Menschen zu umgeben, deren Gesellschaft sich gut anfühlt. Was das angeht, bin ich sehr reich beschenkt und unglaublich dankbar darüber.

Wie lange brauchen Sie morgens im Bad?

Dietze: Wenn ich drehfrei habe, ist es egal, wie ich aussehe und das kultiviere ich auch. Wenn ich drehe, geht es zuhause noch schneller, da es ja zum Glück am Set eine Maske gibt. Das heißt für Duschen, Haare waschen und Zähne putzen... eine halbe Stunde.

Tragen Sie privat gerne Make-up?

Dietze: Sehr selten, allerdings liebe ich roten Lippenstift und das Make-up von UND GRETEL, da es komplett "organic" ist und die Haut atmen kann.

Was sind Ihre größten Beauty-Tipps?

Dietze: Mein Beauty-Tipp ist die Kosmetiklinie SkinCeuticals, die Produkte schützen die Haut vor der Sonne und freien Radikalen und die Seren reichern sie mit Feuchtigkeit und Vitaminen an. Ich glaube, dass Wichtigste ist viel Trinken, sich gesund zu ernähren und Sonnenschutz! Ab und zu gehe ich auch zu den Facial Treatments von Babor, gerade vor einem Kinodreh, damit die Poren und die Haut frischer aussehen.

Wie oft machen Sie in der Woche Sport und welche Sportart treiben Sie gerne?

Dietze: Ich bin mit Dancehall und traditionellem afrikanischen Tanz aufgewachsen. Für mich ist das das beste Workout. Ich liebe es entweder draußen in der Natur zu sein, in den Bergen oder im See, ansonsten mache ich zur Entspannung ab und zu Yoga und Pilates. Allerdings muss ich gestehen, dass ich von Natur aus absoluter "Adrenalinjunkie" bin und mich regelmäßig auspowere. Durch die Dreharbeiten zu "Plan B-Scheiß auf Plan A" (20th Century Fox) bin ich auf den Geschmack von Mixed Martial Arts gekommen. Seitdem trainiere ich auch Boxen und Kung Fu.

Wie streng ist Ihr Ernährungsplan?

Dietze: Bei meinem Ernährungsplan habe ich mich von meinen französischen Freundinnen inspirieren lassen. Ich liebe gutes Essen und halte keine Diät. Allerdings esse ich aus Überzeugung kein Fleisch und seit der Reaktor in Fukushima leakt, esse ich keinen Thunfisch mehr, da der meistens vor Japan gefischt wird. Ansonsten bin ich ein absoluter Genussmensch. Mein Trick ist, dass ich viele gesunde Dinge so lecker zubereite, dass ich sie genießen und sie besser als die ungesunde Tiefkühlpizza schmecken. Nichts gegen Pizza!

Welche Kalorienbombe gönnen Sie sich manchmal?

Dietze: 70 % Kakao Schokolade... Diese perverse Köstlichkeit braucht jede Frau einmal im Monat. Sie füllt unsere Eisen- und Serotoninspeicher auf und Kakao macht schöne Haut und glücklich.

Gibt es etwas an Ihrem Körper, mit dem Sie gar nicht zufrieden sind?

Dietze: Meine Füße, ich liebe sie über alles, weil sie mich überall hintragen. Aber, wenn ich mit einem Regisseur drehen würde, der einen Fußfetisch hat, dann wäre ich sehr sehr schüchtern, sie ins Bild zu halten. Ich habe absolute Tänzerfüße, weil ich so oft barfuß renne.

Haben Sie ein Fashion-Vorbild?

Dietze: David Bowie und Brigitte Bardot.

Wie würden Sie Ihren Style beschreiben?

Dietze: Rebellisch feminin, mit dem Herz eines Hippies und dem Geist eines Punks.

Was war Ihre eigene schlimmste Modesünde?

Dietze: Als ich einmal mit der Masse mitgeschwommen bin. Ich finde es gibt keine Modesünden, sondern nur spießige Sichtweisen.

Was ist Ihr Must-have im Winter?

Dietze: Ein Flugticket in den Süden oder ein Snowboard, ich fahre Goofy (rechter Fuß vorne).

Haben Sie sich für das neue Jahr 2018 Vorsätze gemacht?

Dietze: Ja... aber damit es auch klappt, behalte ich sie noch geheim.