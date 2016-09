Fashion Week New York Model Karlie Kloss glitzert

Model Karlie Kloss versteht es, sich gekonnt in Schale zu schmeißen. Die 24-Jährige glänzte im wahrsten Sinne des Wortes in die Linsen der Fotografen, als sie bei der Party von Designer Tom Ford zum Auftakt der New York Fashion Week in einer sexy silber glitzernden Robe erschien.