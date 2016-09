Es scheint der neueste Trend zu sein: Schwangerschaften werden nicht mehr offiziell bestätigt, stattdessen präsentiert sich die Promi-Dame von heute einfach mit prallem Babybauch auf einem roten Teppich. So geschehen nun auch am Freitag beim Deauville American Film Festival in Frankreich. Schauspielerin und Model Clémence Poésy (33, "Mr. Morgan's Last Love") wählte für ihren Auftritt ein gold-schwarzes bodenlanges Lagenkleid.