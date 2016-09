Bereits am Dienstag erwartet der FC Bayern das russische Überraschungsteam von FK Rostov zum Champions-League-Auftakt in der Allianz Arena. Was Trainer Carlo Ancelotti, Manuel Neuer und Robert Lewandowski am Montag in der PK sagen - ab 12.30 Uhr im Liveticker.

"Wir haben großes Potenzial. Die Mannschaft ist gut. Aber dieser Wettbewerb ist schwer und wir müssen das Allerbeste bringen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Und den Weg bis in den April morgen beginnen. Jedes Spiel ist wichtig." Ancelotti versucht's zwischendurch jetzt auf Englisch. -"Ich mache keine großen Rotationen, aber einige Spieler kann es treffen. Ich weiß noch nicht, wen genau." -Carlo Ancelotti spricht: "Champions League ist etwas Besonderes für mich. Wichtig für uns." -Jetzt warten wir auf Trainer Carlo Ancelotti. Müller und Neuer verabschieden sich. -Müller: "Der Teamgeist stimmt bei uns. Ein gewisser Egoismus ist zwar gut, aber man muss das ganze immer wieder im Auge behalten. Allerdings hatten wir in dieser Saison noch keinen schwierigen Moment. Ancelotti fordert diesen Respekt untereinander immer wieder ein." -Müller über den vermeintlichen Konkurrenten Dortmund: "Wir sind natürlich nicht traurig drüber, dass der BVB in Leipzig verloren hat." -Über seine Trefferquote sagt Müller: "Ich hab da keine Zahl vor Augen. Es ist bemerkenswert, was da Cristiano Ronaldo da jede Saison leistet. Wichtig ist, dass ich auch mal auflege." -Müller: "Dass wir lasch und ohne Fokus oder Konzentration in eine Partie gehen, das kenne ich beim FC Bayern nicht. Das kann sich bei der Konkurrenzsituation im Kader kein Profi leisten. Mag sein, dass wir manchmal nichts Tempo spielen, aber da motivieren uns gegenseitig und gehen uns auch schon mal verbal gegenseitig an die Wäsche. Auch dieses Fußballspiel muss erst einmal gespielt werden. Die Mannschaft ist hungrig, und viele im Kader haben schon alles gewonnen. Und trotzdem geht es uns immer ums Gewinnen. In jedem Trainingsspiel." -Neuer: "Wir haben einen sehr guten Start in der Liga hingelegt - und jetzt eben die Champions League. Da wollen wir auch gut starten." -Müller noch einmal zur Aufstellung: "Es geht nur um den mannschaftlichen Erfolg. Und es macht ja keinen Sinn, manche Spieler zu sehr zu belasten." -Neuer: "Wir hoffen, dass wir es diese Saison besser machen als letztes Jahr und ein bisschen Glück haben. Wir wollen ins Finale." -Müller zur möglichen Aufstellung: "Wir haben einen großen Kader mit Topqualität, 23 glaube ich. Dementsprechend ist die Frage nach einer möglichen Rotation nichts Neues beim FC Bayern. Die gab's auch vor zehn Jahren schon hier, die Qualitätsdichte ist einfach unglaublich groß." -Neuer: "Der Gegner steht sicher denfsiv stabil, sie haben in der Qualifikation Ajax Amsterdam geschlagen. Sicher tritt Rostov aggressiv auf und wird den Erfolg über Standards suchen." -Müller ist sicher, dass da "harte Arbeit" wartet ... "Wir als FC Bayern werden sicher niemanden unterschätzen. Wir freuen uns einfach auf den Auftakt vor eigenem Publikum, die Fans haben lange warten müssen. Wir wissen, was auf uns zukommt." -"Wir wollen immer da oben landen und auf jeden Fall Gruppenerster werden", sagt Neuer. -Überraschung: Thomas Müller sitzt am Mikrofon und vertritt seinen Teamkollegen Robert Lewandowski. -Dabei hat der Verband sowohl das Startgeld als auch die Prämie für das Überstehen der Gruppenphase erhöht. Auch für das Weiterkommen in den K.o.-Runden gibt es in der neuen Spielzeit mehr Geld als im Vorjahr. Die Höchstsumme, die ein Verein ohne Berücksichtigung des Marktpools erspielen kann, beträgt laut Verbandsangaben 57,2 Millionen Euro. -Erneut ist die Champions League für die 32 Teilnehmer finanziell attraktiver geworden. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) schüttet in der Spielzeit 2016/2017 erstmals einen Gesamtbetrag von über 1,3 Milliarden Euro aus. -Die Bayern-Profis haben am Vormittag bereits trainiert - inklusive Jerome Boateng und Arjen Robben. -Neben Bayern-Trainer Carlo Ancelotti sind heute Keeper Manuel Neuer und Robert Lewandowski dabei. -Herzlich willlkommen zum AZ-Liveticker. Heute mit der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Champions-League-Auftakt am Dienstag (20.45 Uhr) gegen den russischen Vertreter FK Rostov. -

Der FC Bayern gilt als Topstarter in der ChampionsLeague. Der zweimalige Titelgewinner konnte seine vergangenen zwölf Auftaktpartien in Europas Fußball-Königsklasse gewinnen.

Am Dienstag soll diese Serie gegen den russischen Vertreter FK Rostow ausgebaut werden. Von 19 Auftaktpartien gewannen die Bayern insgesamt 15. Dazu gab es ein Unentschieden und drei Niederlagen, die letzte im Jahr 2002 beim 2:3 gegen Deportivo La Coruna.

Insgesamt 22 Akteure standen am Sonntag in München auf dem Platz, um die Vorbereitung auf das erste Gruppenspiel gegen den russischen Champions-League-Neuling FK Rostow aufzunehmen.

Jérôme Boateng und Arjen Robben vollzogen den nächsten Schritt zum Comeback. Zwei Tage nach dem 2:0 in der Bundesliga beim FC Schalke 04 absolvierten die beiden Profis nach Muskelverletzungen am Sonntag erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings, wie der deutsche Meister nach der geheimen Übungseinheit berichtete.

Nach dem Aufwärmen und einigen Passübungen hätten Boateng und Robben nach rund 30 Minuten ihr individuelles Aufbauprogramm abseits der Mannschaft fortgesetzt. Das Duo ist für den Königsklassen-Auftakt noch kein Thema.

Der Franzose Kingsleykonnte dagegen nach seiner Blessur am Fuß die komplette Einheit absolvieren. Der Flügelspieler könnte damit gegen Rostow wieder zum Kader gehören.