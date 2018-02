Mit 59 Jahren gestorben "House of Cards"-Star Reg E. Cathey ist tot

Für seine Rolle als Freddie in der Netflix-Serie "House of Cards" war Reginald E. Cathey insgesamt dreimal für den Emmy nominiert worden. 2015 gewann er den TV-Preis in der Kategorie "Bester Gastauftritt in einer Dramaserie". Schon lange zuvor hatte er sich mit Nebenrollen in Filmen wie "Die Maske", "Fantastic Four" und insbesondere in TV-Serien wie "The Wire" einen Namen gemacht. Deren Schöpfer David Simon (58) war einer der ersten, der via Twitter seine Trauer über Catheys Tod ausdrückte.