Mit 42 Jahren Eva Longoria erwartet ihr erstes Kind

Für Longoria ist es das erste Kind. Ihr dritter Ehemann, der mexikanische Medienmogul José "Pepe" Bastón (49), hat bereits Kinder aus seiner ersten Ehe. Das Paar ist seit 2013 zusammen. Im Dezember 2015 verlobten sie sich in Dubai. Die Hochzeit fand im Mai 2016 in Mexiko statt. Über ihre Stiefkinder schwärmte Longoria im Jahr 2015 gegenüber dem "People"-Magazine: "Sie sind ein echtes Geschenk in meinem Leben". Damals erklärte sie zudem, dass ein Kind mit Bastón das "Sahnehäubchen auf dem Kuchen" wäre.