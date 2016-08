Nachdem sich der Mann im Waggon erleichtert hatte, sprachen ihn Mitarbeiter der deutschen Bahn auf den Vorfall an. Wie die Bundespolizei am Montag berichtet, "reagierte er aufbrausend aggressiv und schlug einem DB-Mitarbeiter mit der Faust gegen den Oberkörper". Daraufhin fesselten die Sicherheitskräfte den 24-Jährigen und alarmierten die Polizei.

Die eingetroffenen Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Wache am Ostbahnhof. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille – deswegen und aufgrund seines aggressiven Verhaltens sollte er die Nacht eigentlich in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Da er sich in der Zelle jedoch selbst verletzte, ordnete eine Ärztin die Beobachtung in einer Münchner Klinik an.