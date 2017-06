Missraten, gefloppt, peinlich Erfindungen im Museum des Scheiterns

Dabei hätte West wirklich gern gewusst, was sich die Unternehmen bei manchen Erfindungen nur gedacht haben. Bei dem Kugelschreiber der Firma BIC nur für Frauen - in lila und pink, mit Glitzer verziert. "Warum? Weil Frauen keine normalen Kugelschreiber benutzen können?" Bei der Puppe, die über Stimmerkennung mit Kindern spricht und die Daten aus dem Kinderzimmer in US-Marketingzentralen weiterschickt. "Ist das nicht unheimlich?" Oder bei der Datenbrille Google Glass mit eingebauter Kamera. "Restaurants in San Francisco hatten eine Zeit lang Schilder an ihren Türen: "Keine Hunde, kein Google Glass"."