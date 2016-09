Schwerer Unfall im Landkreis Traunstein : Ein Motorradfahrer gerät in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn. Bei dem Versuch einem entgegenkommenden Auto auszuweichen stürzt er in ein Maisfeld und verletzt sich schwer.

Traunstein - Der 52-Jährige war am Sonntag auf der Landstraße zwischen Obing und Amerang mit seinem Motorrad unterwegs, als er in einer Rechtskurve wohl zu weit in die Gegenfahrbahn geriet. Als ihm ein Auto entgegenkam versuchte er noch nach links auszuweichen, touchierte aber das rechte vordere Fahrzeugeck des Autos und raste in ein Maisfeld.