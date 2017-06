Beierlorzer ist von der Leipziger Fußball-Schule geprägt. "Ich will attraktiven Fußball spielen lassen, aktiv die Bälle erobern und aktiv nach vorne spielen. Dafür sehe ich viel Potenzial in der Mannschaft", erläuterte Beierlorzer. "Der Jahn will das Spiel aktiv gestalten. Da sind große Parallelen zum Leipziger Fußball."

Mit 62 Toren hatte Regensburg in der vergangenen Spielzeit die beste Offensive der dritten Liga, 50 Gegentreffer waren jedoch deutlich zu viel. "Wir brauchen eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive", mahnte er an. "Es ist notwendig, dass wir weniger Gegentore bekommen als in der vergangenen Saison."

"Er brennt für diese Aufgabe"

Die Vereinsführung ist vom neuen Coach überzeugt. "Achim passt zu unserer Spielidee, hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er Spieler systematisch in ihrer Entwicklung nach vorne bringen kann und steht als Persönlichkeit für jene Dinge, die auch den SSV Jahn kennzeichnen sollen: Ambition, Bodenständigkeit und Glaubwürdigkeit", bemerkte Geschäftsführer Keller.

Die Regensburger hoffen auf eine erfolgreiche Zeit mit Beierlorzer. "Zum Jahn passt kein Trainer, der den Verein nur als Sprungbrett sieht", sagte Vorstandschef Hans Rothammer. "Im Gespräch mit Achim Beierlorzer habe ich in wenigen Minuten in seinen Augen gesehen, dass er für diese Aufgabe brennt."

