München/Wolfsburg - Vor dem Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen Paris Saint-Germain an diesem Donnerstag (19.00 Uhr) hofft der deutsche Meister vor allem auf den Heimvorteil. "Es wird nicht leicht für uns werden", sagte Trainer Thomas Wörle. Für die Begegnung wird seit langem in München geworben, Vereinspräsident Uli Hoeneß will auch Spieler der Männer-Mannschaft im Grünwalder Stadion sehen. "Wir wissen, was der Verein an Aufwand betrieben hat, um das Stadion voll zu bekommen", sagte Wörle.