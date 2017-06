Ein Abwärtstrend? "Gegenargument: Die Einschaltquoten sind sehr stabil", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel der FAZ: "Das Grundproblem ist keineswegs eine abnehmende Akzeptanz der Nationalmannschaft oder eine überzogene Kommerzialisierung." Die Zuschauer hätten eben "ein feines Gespür, ob es um etwas geht oder eben nicht".

Am Samstag kommt einiges zusammen. Nur drei und dazu noch wenig populäre Weltmeister stehen im Kader, der anschließend zum Confed Cup (17. Juni bis 2. Juli) fliegen wird. Fans sind des Fußballs müde, San Marino reißt niemanden von den Stühlen. Zuletzt waren Heimspiele selten sportliche Festtage. Das Ergebnis scheint zudem programmiert: In San Marino gewann Deutschland 8:0.

Länderspiele in kleineren Stadien?

Die Kartenpreise in Nürnberg bewegen sich auf stabil hohem Niveau (25 bis 80 Euro), was laut Bierhoff aber keine Erklärung für den Schwund ist. Es gebe grundsätzlich "eher Probleme beim Verkauf der günstigeren Tickets", berichtete er. Grindel will Spiele künftig nach dem Vorbild Spanien in kleinere Stadien in Regionen legen, die selten bis nie internationalen (Klub-)Fußball zu sehen bekommen.

Bis dahin dürften leere Ränge aber zur Gewohnheit werden - auch beim Confed Cup. WM-Cheforganisator Alexej Sorokin sprach in der Sport Bild vor der Mini-WM für viele Russen, die auf einen Besuch verzichten. "Natürlich blutet dem Fußball-Fan das Herz, wenn der amtierende Weltmeister ohne seine Stars antritt", sagte der 45-Jährige: "Denn für die kommen die Zuschauer ins Stadion." Wohl auch deshalb wollten ganze 15.488 Zuschauer das deutsche Testspiel in Dänemark (1:1) am Dienstag sehen. Fast die Hälfte des Stadions blieb leer.

Sportlich, das hat die ansprechende Leistung gezeigt, liegt Bundestrainer Joachim Löw mit seinem "WM-Casting" goldrichtig. Russland hätte zwar gerne Toni Kroos, Manuel Neuer und andere herumgereicht, doch gierige Spieler aus der zweiten Reihe können attraktiver sein als semi-motivierte Stars, die das Turnier am Ende einer kraftraubenden Saison als lästig empfinden.

Dennoch ist Löw in seiner Meinung bei aller Freude über die Chance auf Experimente eindeutig. Er wäre nicht böse, "wenn es das Turnier 2021 nicht mehr geben würde". Eine Verknappung der Ware Fußball könne die Anziehungskraft stärken, sagte er im SID-Interview, und die Stars schonen. Grindel hält den Confed Cup ohnehin für "verzichtbar" - und ist dafür, ihn "abzuschaffen".

Lesen Sie hier: Das sind Löws Azubi-Bosse