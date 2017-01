Ministerin in der Kritik Erneut Schlampereien bei Bayern-Ei?

München - Die bayerische Staatsregierung kommt im Skandal um die Firma Bayern-Ei in immer größere Erklärungsnot: Entgegen der Behauptungen von Verbraucherschutzministerin Ulrike Scharf (CSU), wonach für die Bevölkerung in Zusammenhang mit dem Salmonellenausbruch im Sommer 2014 keinerlei Gefahr bestanden habe, spricht die Regensburger Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage von 86 Fällen. So viele Erkrankte gab es den Ermittlern zufolge in Deutschland durch verseuchte Eier aus der Produktion von Bayern-Ei.