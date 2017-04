Mini-Wiesn 2017 Frühlingsfest: Karussell und Kulinarik

Zur Sicherheit sagt Schaustellersprecher Edmund Radlinger auf Nachfrage noch ein paar Worte: "Das Sicherheitskonzept von der Wiesn kann man mit keinem Fest gleichstellen. Deshalb haben wir auch kein abgespecktes Oktoberfest-Konzept, sondern ein eigenes." Soll heißen: Flaschenverbot, Schließfächer für Rucksäcke und ein eingezäuntes Gelände. Außerdem Megafone und Handscheinwerfer für die Schausteller, falls einmal der Strom ausfallen sollte.

Bei 450.000 Besuchern auf 17 Tagen sind Schausteller und Gäste auf dem Frühlingsfest deutlich gemütlicher unterwegs.

Frühlingsfest: Die Programm-Höhepunkte:

Fr., 21. April ab 14.30 Uhr: Festzug und Eröffnung. Treffpunkt Kongresshalle

Sa., 22. April 7 bis 17 Uhr: Riesenflohmarkt

So., 23. April, 10 bis 17 Uhr: ACM-Oldtimertreffen. 11 Uhr Korso

Di., 25. April, 12 bis 19 Uhr: Familiennachmittag mit vergünstigten Preisen, Schminken und Kasperl

Do., 27. April, 10 Uhr: Schaustellergottesdienst in der Festhalle Bayernland

Fr., 28. April, 22 Uhr: Großes Brillantfeuerwerk

So., 30. April, 12 Uhr: Tag des Brauchtums

Di., 2. Mai, 12 bis 19 Uhr: Familiennachmittag

Fr., 5. Mai, 22 Uhr: Musikfeuerwerk

So., 7. Mai, 11 bis 14 Uhr: Straßenkünstlerwettbewerb

