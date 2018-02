Diese soll nur eine Zwischenstation sein, das betonte am Dienstagabend nicht nur Heynckes. "Uns fehlt nur noch ein Schritt bis Berlin. Den wollen wir gehen", betonte Robben. Auch Verteidiger Niklas Süle, im Sommer von 1899 Hoffenheim gekommen, will "unbedingt" ins Finale. Lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel!

Süle: "Wir sind viele Wege gegangen"

Confed-Cup-Gewinner Süle fand nach dem "harten Stück Arbeit" im Eiskeller Ostwestfalen allerdings auch ein Haar in der Suppe. "Wir sind viele Wege gegangen. Wir müssen das als Team besser machen, nicht in so viele Konter laufen. Das darf nicht sein", sagte der 22-Jährige.

Im Klartext: Gegen stärkere Gegner sollte man in Alles-oder-Nichts-Spielen diese Räume nicht gewähren. Denn trotz des 20. Sieges im 21. Spiel unter Heynckes entscheidet über die Bewertung der gesamten Bayern-Saison vor allem das Abschneiden in den weiteren Spielen im DFB-Pokal und in der Champions League. Das Traumziel ist das zweite Triple nach 2013, die Champions League allerdings ist der mit Abstand am schwierigsten zu gewinnende Titel.

Deswegen nehmen die Spieler zumindest bislang "nur" die fast schon sichere Meisterschaft und den 19. Pokalsieg öffentlich ins Visier. "Wir wollen unbedingt das Double", sagte Robben, der sich mit einer erneut starken Vorstellung für eine Vertragsverlängerung empfahl.

Paderborns Coach Baumgart: "Enorme Quittung"

Paderborn, das zum ersten Mal überhaupt im Viertelfinale gestanden hatte, blieb nach dem halben Dutzend Gegentoren nur der Respekt des Branchenführers. "Paderborn wird in der kommenden Saison in der 2. Liga eine gute Rolle spielen", sagte Heynckes, den notwendigen Aufstieg voraussetzend.

Süle zeigte sich überrascht, dass ein Drittligist "mit so viel Mut gegen uns gespielt hat". Wenig anfangen mit dem Lob konnte SCP-Trainer Steffen Baumgart. Der frühere Bundesliga-Stürmer sprach von einer "enormen Quittung" für die durchgängig aggressive Vorstellung seiner Mannschaft, die nicht nur beim Pfostentreffer von Ben Zolinski (56.) dicht vor einem Torerfolg stand.

