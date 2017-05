Mindestens 19 Tote "Wir beten für jeden": Stars trauen um Opfer von Manchester

Harry Styles (23) twitterte, er sei "untröstlich" darüber, was in Manchester passiert sei. "Meine Gedanken, Gebete und Tränen für alle, die von der Tragödie in Manchester betroffen sind. Ich sende all meine Liebe", heißt es bei Taylor Swift (27). Ähnlich drückte auch Selena Gomez (24) ihr Mitgefühl via Social Media aus. Olly Murs (33) twitterte: "Schockiert! Ich kann es nicht glauben!!" und fügte hinzu: "Niemand sollte zu einem Konzert gehen und nicht nach Hause zurückkehren." Auch Ellen DeGeneres (59), Cher (71), Céline Dion (49), Pink (37), Jennifer Lopez (47), Bette Midler (71), John Legend (38), Reese Witherspoon (41) und Jared Leto (45) trauerten via Twitter um die Opfer.