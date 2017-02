Es ist wahrlich keine Nachricht wert, dass Autokonzerne ihre Kunden über den tatsächlichen Spritverbrauch und Ausstoß an klimaschädlichem CO2 täuschen. Das ist nichts Neues. Was aber zutiefst Besorgnis erregt: Die Schummeleien werden immer stärker. Das geht aus dem „Mind the Gap“-Report von „Transport and Environment“ hervor, der Dachorganisation aller nichtstaatlichen europäischen Umweltverbände. Der Umweltforscher-Verbund ICCT hatte im November in ähnlicher Weise darüber berichtet.