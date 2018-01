Mime gibt Einblick in seine Gefühlswelt Liam Neeson: Sein Kumpel Harrison Ford bereitete ihm Todesängste

Seit einigen Jahren, speziell seit der "Taken"-Reihe, ist Liam Neeson (65) auf seine alten Tage zum rabiaten Action-Helden mutiert. So auch in seinem anstehenden Streifen "The Commuter", der ab dem 11. Januar Einzug in die deutschen Kinos hält. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" berichtet der sympathische Ire aber, dass ihm trotz seines Images als harter Hund sehr wohl das Herz in die Hose rutschen kann - und dass ihm niemand Geringeres als Harrison Ford (75) einst einen gewaltigen Schreck eingejagt hat.