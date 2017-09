Millionenschaden verursacht Polizei schnappt Bande von Autodieben

"Äußerst konspirativ und professionell"

Nach dieser professionellen Verschleierung habe der Hintermann die Fahrzeuge mit gefälschten Dokumenten überwiegend in Tschechien wieder zugelassen. Einzelne Fahrzeugteile habe der 39-Jährige auch ins Ausland verkauft. Bei den Auto-Aufbrüchen seien die Täter "äußerst konspirativ und professionell" vorgegangen. In ihren Fahrzeugen hätten sie äußerst geschickt Aufbruchsutensilien verbaut und in Alltagsgegenständen Notizen mit Autodaten und Adressen versteckt.

Im Juni 2016 nahm die Polizei zunächst zwei 33 Jahre alte Verdächtige in Nürnberg fest. Anfang März 2017 durchsuchten dann mehr als 20 Beamte neun Gebäude in Tschechien, hauptsächlich im Raum Pilsen und in Prag. Sie nahmen Hallen, Werkstätten, Garagen und Scheunen sowie Wohnungen unter die Lupe und entdeckten fast überall Diebesgut: 17 gestohlene Fahrzeuge, etwa 56 Fahrzeugteile, mehr als 35 Autositze, rund 100 Autoschlüssel, mehr als 80 Fahrzeugbriefe und -scheine.

Die Dokumente seien teilweise aus dem Ausland gewesen, manche blanko oder fachmännisch verfälscht. Ebenso entdeckte die Polizei gefälschte Plaketten, Aufkleber und Stempel sowie technische Geräte und Werkzeuge für den Diebstahl verschiedener Automarken. Zudem konnten die Ermittler den mutmaßlichen Kopf der Bande festnehmen.

Kurz nach der Durchsuchungsaktion wurden zwei Mittäter im Alter von 30 und 35 Jahren in Prag gefunden. Einen 25-jährigen Verdächtigen verhafteten Polizisten später in Belgien, einen 30-Jährigen Rumänen nahmen sie in der Ukraine fest. Gut zwei Jahre lang hat die Polizei ermittelt. Zu fast 80 Diebstählen und acht Versuchen wurde bereits Anklage erhoben.

