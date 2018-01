Millionenbetrag Kulturleben in München: Hier legt die Stadt was drauf

Es hat schon eine Promi-Patin Süße Bilder: Baby-Panda offiziell vorgestellt

Der im vergangenen Sommer in Frankreich geborene kleine Panda hat sich erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt. Yuan Meng erkundete verspielt das Gehege im Zoo Beauval in Zentralfrankreich, begleitet von seiner Mutter Huan Huan.